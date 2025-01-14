المتحدث باسم الخارجية القطرية: نترقب أن يكون إعلان الاتفاق قريبا

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في الدوحة وصلت إلى مراحل نهائية، معبرا عن أمله بالحصول على أخبار جيدة بشأن الاتفاق، خاصة بعد تجاوز العقبات الرئيسية الخلافية بين الطرفين.

وأضاف الأنصاري أنهم اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وأنهم يترقبون أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريبا.

وأكد المتحدث أنهم سلموا مسودات اتفاق وقف إطلاق النار لطرفي المفاوضات والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية.

وعبر المتحدث القطري عن تفاؤله لأن القضايا العالقة الرئيسية التي كانت تعوق الاتفاق في السابق تمت إزالتها، بحسب قوله، مؤكدا أن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقال إن المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة، وحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة، مؤكدا موقف قطر الثابت بإنهاء الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية كافة وأن يكون القرار فلسطينيا.

من ناحية أخرى، قال الأنصاري إن هناك تفاصيل لا تزال عالقة بين طرفي المفاوضات تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أنه عندما يتم الإعلان عن الاتفاق سيبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار.

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وثمن المتحدث باسم الخارجية القطرية جهود إدارتي الرئيسين الأميركيين الحالي جو بايدن والمنتخب دونالد ترامب "اللتين عملتا جاهدتين للتوصل إلى اتفاق".