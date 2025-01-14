الحوثي يعلن قصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بثالث عملية في 12 ساعة

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) صباح اليوم الثلاثاء قصفها بنجاح مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، وفشل المنظومات الاعتراضية بالتصدي له، في ثالث عملية خلال 12 ساعة.

وقال متحدث الجماعة يحيى سريع "نفذنا عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2″.

وأضاف في بيان أن الصاروخ الباليستي وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له.

وأوضح المتحدث العسكري أن عملية استهداف يافا المحتلة هي الثالثة خلال 12 ساعة.

وأكد "نجدد وقوفنا مع فلسطين مهما كانت التداعيات وسنصعد من عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

إصابات خلال التدافع

وأصيب 11 إسرائيليا جراء تدافع مئات الآلاف نحو الملاجئ لدى إطلاق صاروخ من اليمن ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراضه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في بيان بأن صفارات الإنذار دوت خلال الساعات الماضية وسط إسرائيل ومنطقة الساحل الجنوبي عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي.

كما نقلت عن نجمة داود الحمراء إصابة 11 شخصا بجروح أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ، بالإضافة إلى 4 حالات إصابة بالهلع.

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صفارات إنذار

وفي وقت سابق من مساء أمس الاثنين دوت صفارات الإنذار في منطقة غور الأردن ومرج بن عامر، وشمال الضفة الغربية، إثر إطلاق صاروخ آخر من اليمن، وادعى الجيش الإسرائيلي اعتراضه.

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير تتحدث عن تقدم المفاوضات بشأن صفقة محتملة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه الإبادة الجماعية الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

كما يشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.