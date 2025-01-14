الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف في تل أبيب وإيلات

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن مساء الثلاثاء مهاجمة أهداف جديدة في تل أبيب ومحطة كهرباء بمدينة إيلات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور إن سلاح الجو المسيّر التابع للجماعة نفذ عملية عسكرية نوعية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب).

وأضاف أن القوة الصاروخية للجماعة نفذت عملية عسكرية ثانية بصاروخ مجنح استهدف محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات).

وأوضح سريع أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، متعهدا بتنفيذ "المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية"، وأن عملياتهم "لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن القطاع".

وفي وقت سابق صباح الثلاثاء، قال سريع إن الحوثيين نفذوا عملية عسكرية استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ باليستي "فرط صوتي" و4 طائرات مسيرة.

في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان اعتراضه الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي، وذلك بعد إعلانه أمس الاثنين اعتراض مقذوف ومسيّرة أُطلقا من اليمن.

وترافق ذلك مع تقارير إسرائيلية عن إصابة 11 مستوطنا جراء التدافع نحو الملاجئ، في حين دوّت صفارات الإنذار خلال الساعات الماضية وسط إسرائيل ومنطقة الساحل الجنوبي عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

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وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي شنه غارات عدة على أهداف قال إنها مرتبطة بجماعة الحوثي، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي وموانئ على الساحل الغربي لليمن.