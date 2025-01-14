الجيش الإسرائيلي ينسف مباني جنوبي لبنان ويضاعف خروقاته

نسفت قوات من الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء ما تبقى من منازل في بلدتين جنوبي لبنان، كما ارتكبت خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات نسف ضخمة لما تبقى من منازل في بلدتي ميس الجبل وكفركلا في جنوب لبنان.

وإضافة إلى عمليات النسف، أوغل الجيش الإسرائيلي في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وأساسا في العاصمة بيروت، وقضاءي بنت جبيل ومرجعيون بمحافظة النبطية.

وحسب الوكالة اللبنانية، شملت الخروقات توغلات بمناطق، وتفجيرات واقتحامات لمنازل، وغارات بمسيرات، وقطع طرق، وعمليات تمشيط بأسلحة رشاشة، وإلقاء قنابل صوتية.

توغل ومداهمة

ففي بيروت وضاحيتها الجنوبية معقل حزب الله، رُصد تحليق لطيران مسيّر إسرائيلي على علو منخفض، كما توغل الجيش الإسرائيلي في قضاء مرجعيون بمنطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، حيث قام بمداهمة واقتحام منازل سكنية وبعثرة وتخريب محتوياتها.

وفي قضاء بنت جبيل، توغلت قوة مدرعة إسرائيلية مؤلفة من دبابات ميركافا وآليات هامر وجرافة في بلدة عيترون، حيث عمدت الجرافة إلى قطع عدد من الطرق داخل البلدة ورفع السواتر الترابية فيها.

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كما رُصد تحرّك لقوات مشاة إسرائيلية في حرش (منطقة كثيفة الأشجار) بلدة أبو لبن. وسُجل كذلك تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية بأجواء القطاع الأوسط في الجنوب اللبناني.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الل" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.