الأمن الأميركي يحذر من هجمات مماثلة لعملية نيو أورليانز

أعربت السلطات الأمنية بالولايات المتحدة عن قلقها بشأن احتمال هجوم مماثل لما وقع بمدينة نيو أورليانز مطلع يناير/كانون الثاني الجاري وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

جاء ذلك في نشرة تحذيرية صادرة الاثنين (بالتوقيت المحلي) عن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووزارة الأمن الداخلي، بهدف "زيادة الوعي بالتهديد المحتمل للسلامة العامة من قبل متطرفين".

وأشارت النشرة إلى وجود "قلق" بشأن احتمال وقوع هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في نيو أورليانز.

وأضافت "نطلب من الشعب أن يكون متيقظا لهجمات مماثلة أو انتقامية محتملة وإبلاغ الشرطة عن أي نشاط مشبوه".

وأكدت النشرة أن الهجمات المحتملة قد تستهدف منشآت وضباط إنفاذ القانون أو أفراد الجيش وأماكن عامة مزدحمة، بما في ذلك المهرجانات والمراكز التجارية.

ولفتت أيضا إلى أن المهاجمين قد يحاولون وضع متفجرات محلية الصنع في المركبات.

وقُتل 15 شخصا بينهم منفذ الهجوم وأصيب 35 آخرون عندما اقتحمت سيارة مسرعة حشدا في شارع بوربون في نيو أورليانز في الساعات الأولى من صباح العام الجديد.

وأعلنت السلطات الأميركية أن المهاجم الذي قُتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة هو شمس الدين جبار (42 عاما)، وهو مواطن أميركي من ولاية تكساس.