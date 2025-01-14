أمير قطر يبحث مع وفد من حماس مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار

أعلن الديوان الأميري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة خليل الحية.

وجرى خلال المقابلة، استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع.

وذكر بيان الديوان الأميري أن أمير قطر جدد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، قالت حماس إن وفد الحركة بحث مع أمير دولة قطر آخر تفاصيل الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت حماس في بيان أن الوفد أشاد بالجهود التي تبذلها دولة قطر منذ بداية الحرب.

وأوضحت أن اللقاء شهد استعراض التقدم الذي أُحرز خلال الأيام الأخيرة في الدوحة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل جيد وأنها تتعامل مع هذه الجهود والتطورات بشكل إيجابي.

وتستضيف الدوحة مفاوضات لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وسط تفاؤل بقرب التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي راح ضحيتها أكثر من 156 ألف شهيد وجريح.