ألمانيا تطلق سراح ليبي لعدم ثبوت تخطيطه لمهاجمة سفارة إسرائيل

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية أنها أطلقت سراح مواطن ليبي كانت قد أوقفته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم ضد السفارة الإسرائيلية في برلين.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الفدرالي إن المكتب "أمر الخميس الماضي بالإفراج عن المشتبه به، لأنه في الوضع الحالي للتحقيق، لا يمكن الإبقاء على الشبهات الخطيرة" التي أوقف على أساسها. لكنه أكد أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا.

واعتقلت السلطات الألمانية المواطن الليبي في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال متحدث باسم النيابة العامة وقتها إن السلطات تشتبه بأن الرجل خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين وبأنه دعم "جماعة إرهابية في الخارج"، وأوضح أن الأمر يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المشتبه به (28 عاما) اعتقل خلال عملية كبيرة للشرطة شاركت فيها قوات خاصة، جرت في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث يقيم الرجل.

ووفقا لصحيفة بيلد، فقد وصل المواطن الليبي إلى ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وتقدم بطلب لجوء، لكن السلطات رفضت الطلب في 28 سبتمبر/أيلول 2023، أي قبل إلقاء القبض عليه واتهامه بالتخطيط لمهاجمة سفارة أجنبية على أرضها.