61 شهيدا في 4 مجازر بغزة

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في الـ24 ساعة الماضية وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيدا و281 مصابا.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46 ألفا و645 شهيدا و110 آلاف و12 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت مصادر طبية للجزيرة استشهاد 32 فلسطينيا -بينهم 6 أطفال- في غارات منذ فجر اليوم، في حين أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد صياد فلسطيني بنيران زوارق حربية إسرائيلية غربي دير البلح وسط القطاع.

مصادر طبية للجزيرة: 24 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 19 منهم وسط القطاع وجنوبه pic.twitter.com/jZvX6xr6PR — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 14, 2025

وفي وقت سابق اليوم، أكد مراسل الجزيرة استشهاد 4 وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شرقي مدينة غزة، مشيرا إلى إصابة آخرين في قصف على جباليا البلد شمالي القطاع.

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع حصيلة عدد الشهداء الصحفيين إلى 204 بعد استشهاد الصحفي محمد بشير التلمس.

وقبل يومين، اتهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان إسرائيل "بتعمد مواصلة استهداف الصحفيين في قطاع غزة، لطمس الحقيقة وتغطية جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

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وقد ألحقت الآلة الحربية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر غير مسبوقة بالقطاع الصحفي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ أحصت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدمير 88 مؤسسة إعلامية واعتقال وجرح عشرات الإعلاميين، إلى جانب قتل أكثر من 170 آخرين، قضى بعضهم مع أسرته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم عسكري أميركي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.