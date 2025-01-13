مؤسسة "هند رجب" تلاحق جنرالا إسرائيليا بإيطاليا

قالت "يديعوت أحرونوت" إن مؤسسة "هند رجب" الحقوقية قدمت طلب اعتقال في إيطاليا ضد اللواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي غسان عليان الموجود سرا هناك.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن هذه المؤسسة -التي تتخذ من بروكسل مقرا- أنها تعمل على إصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال عليان خلال وجوده في "اجتماع سري" بإيطاليا.

وأضافت أن مؤسسة "هند رجب" تقدمت بطعن أمام المحكمة الجنائية الدولية -في لاهاي بهولندا وأمام السلطات الإيطالية- تطلب فيه اعتقال عليان بتهمة تجويع سكان قطاع غزة.

ويشغل عليان حاليا منسق أعمال حكومة الاحتلال، وكان قائدا سابقا للواء غولاني بجيش الاحتلال.

يُذكر أن "هند رجب" منظمة حقوقية غير حكومية، وهي فرع من "حركة 30 مارس" وتركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وقد تأسست تكريما للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها في غزة.