نتنياهو يحاول إقناع وزرائه بصفقة التبادل وواشنطن: الاتفاق وشيك

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لإقناع أعضاء ائتلافه بالصفقة المحتملة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي بحث مستجداتها في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد.

في غضون ذلك، قرر فريق التفاوض الإسرائيلي مواصلة مهمته في العاصمة القطرية الدوحة بعد محادثات وصفت بالمثمرة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع نتنياهو المفاوضات الجارية في الدوحة "من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن استنادا إلى ما أعلنه الرئيس الأميركي في مايو/أيار 2024".

وأضاف أن الرئيس الأميركي أكد لنتنياهو "الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن وتعزيز المساعدات الإنسانية التي ستصل نتيجة لوقف القتال بموجب الاتفاق".

وذكر البيت الأبيض أن نتنياهو شكر بايدن على "دعمه الدائم لإسرائيل والدعم الاستثنائي الذي تقدمه الولايات المتحدة لأمن إسرائيل ودفاعها".

تفويض إسرائيلي

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن نتنياهو أطلع بايدن على التفويض الذي منحه لفريق التفاوض في الدوحة.

وأضاف أن رئيس الوزراء أعرب عن شكره للرئيس بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب على تعاونهما في هذه "المهمة المقدسة"، وفقا للبيان.

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من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة أصبح وشيكا.

وأشار سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إلى أن مبعوث الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك موجود في الدوحة منذ أكثر من أسبوع لتحقيق ذلك.

وأعرب المسؤول الأميركي عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب الرئيس ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

محاولة لإقناع سموتريتش

من ناحية أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو خرج بانطباع بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -اللذين عارضا جميع المقترحات السابقة لإنهاء الحرب- لن يقدما على تفكيك الحكومة إن أبرمت الصفقة.

وذكرت الهيئة الرسمية أن نتنياهو يضغط على سموتريتش من خلال الحديث عن إمكانية أن تدعم الصفقة خطط الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وكان نتنياهو قد عقد اجتماعات مع عدة وزراء من بينهم بن غفير وسموتريتش لعرض التقدم في المفاوضات بعد أن أرسل رئيسي الموساد والشاباك ومستشاره السياسي وممثل الجيش إلى العاصمة القطرية للانضمام إلى المفاوضات.

ما شكل وطبيعة صفقة التبادل التي يجري الحديث عن قرب إبرامها بين إسرائيل وحماس؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/YdihHHqNN0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 12, 2025

فجوات باقية

في تلك الأثناء، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر أمني أن إسرائيل متمسكة بموقفها بعدم الالتزام بإنهاء الحرب في إطار الاتفاق المحتمل.

وذكرت الصحيفة إن إسرائيل تصر على مطلبها بالبقاء في محور فيلادلفيا خلال مرحلة وقف إطلاق النار.

ونقلت عن مصدر سياسي قوله إن هناك تقدما في مفاوضات الدوحة لكن "لا تزال هناك فجوات".

في السياق نفسه، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "لن يكون هناك اتفاق من دون قائمة بأسماء الرهائن الأحياء".

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ولطالما أكدت حركة حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف كامل للعدوان على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال وعودة المهجرين إلى مناطقهم، واتهمت نتنياهو مرارا بالمماطلة في المفاوضات ووضع شروط جديدة لعرقلتها.

وحدث تحول في مسار المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، ربطته تقارير أميركية وإسرائيلية بضغوط ترامب على نتنياهو، ودعوته إلى التوصل إلى اتفاق قبل موعد تنصيبه.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر أميركي أن ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط عاد إلى قطر بعد محادثات في إسرائيل، وأنه سيواصل المساعدة في مفاوضات صفقة الرهائن.

وكان ويتكوف قد أجرى مباحثات مع نتنياهو في إسرائيل، ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المبعوث الأميركي "يقوم بدور حاسم في المفاوضات"، و"يمارس ضغوطا باسم ترامب".

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي للشهر الـ16 على التوالي، حيث استشهد وأصيب في هذه الإبادة الجماعية -وفق توصيف خبراء دوليين- أكثر من 156 ألف فلسطيني، ودُمر معظم البنية التحتية المدنية في القطاع من منازل ومدارس ومستشفيات.