مسلحون يقتلون 40 مزارعا على الأقل شمال شرق نيجيريا

قال مسؤول، اليوم الاثنين، إن مسلحين قتلوا 40 مزارعا على الأقل في هجوم وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع بشمال شرق نيجيريا.

وتضاربت الأنباء بشأن الجهة التي نفذت الهجوم، ففي حين قال حاكم ولاية بورنو إن مسلحين يشتبه في أنهم من مسلحي جماعة "بوكو حرام" هاجموا مزارعين وصيادين في منطقة دومبا شمال شرق نيجيريا أمس الأحد، نسب عثمان تار مفوض الإعلام بولاية بورنو نسب الهجوم لمقاتلين من ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوصى حاكم الولاية المدنيين بالبقاء داخل ما سماها بالمناطق الآمنة المحددة.

وحملت بوكو حرام، وهي جماعة جهادية محلية في نيجيريا، السلاح في عام 2009 لمحاربة الحكومة المركزية، كما ينشط في المنطقة نفسها مقاتلون من ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأدى هذا الصراع، الذي يعد الأطول في أفريقيا، إلى امتداد العنف للدول المجاورة لنيجيريا.