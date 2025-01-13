فيديو يظهر حرائق لوس أنجلوس بين الجمال والرماد

شهد حي "باسيفيك باليسايدس" في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية تحولا جذريا بعد حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة في السابع من يناير/كانون الثاني 2025.

ويُظهر الفيديو مقارنة مع ما قبل الحرائق، ويعكس التباين الكبير بين المشاهد، حيث لم يتبقَّ سوى هياكل المباني والمعادن الملتوية والرماد والحطام.

كما أظهر الفيديو، المصور قبل 10 أشهر، الحي يعج بالحياة والمباني الجميلة والأشجار الخضراء، لكن بعد الحرائق المدمرة، أصبحت المنطقة غير قابلة للتعرف عليها في لوس أنجلوس، حيث اجتاحت النيران المنطقة بسرعة، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وإجبار الآلاف من السكان على الإخلاء الفوري.

وقد أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ وفرضت أوامر إخلاء واسعة النطاق لحماية السكان من الخطر المحدق.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يكفي لرجال الإطفاء، وذلك لإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.

ونشر الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس لائحة بالقتلى دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم، وجاء في الوثيقة أنه عثر على 5 من القتلى في منطقة حرائق باليساديس، و11 في منطقة حرائق إيتون.