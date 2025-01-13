فرنسا تلوّح بإلغاء تسهيلات "للنخبة الجزائرية"

دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى إلغاء الاتفاق المبرم مع الجزائر عام 2013 والذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا من دون تأشيرة، وذلك وسط توتر متصاعد بين البلدين.

وقال دارمانان لقناة "إل سي إي" الأحد، إن هناك "اتفاقا يعود لعام 2013، وهو اتفاق حكومي يسمح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، وجوازات سفر دبلوماسية جزائرية -وهناك الآلاف منهم- بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية".

وأضاف "يبدو لي أن المساس بالزعماء أكثر ذكاء وفعالية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة"، داعيا إلى "إلغاء هذه التسهيلات".

وأشار إلى أن هذا "الإجراء الانتقامي" لن يكون له تأثير على "الـ10% من مواطنينا الذين تربطهم روابط دم وأرض وثقافة" بالجزائر.

وكانت العلاقات بين البلدين، المضطربة أصلا، قد توترت في الأيام الأخيرة بعد أن أوقفت فرنسا المؤثر الجزائري المعروف بلقب "بوعلام" والبالغ 59 عاما في مونبلييه جنوبي البلاد وألغت تصريح إقامته، لاتهامه بـ"الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر".

وتم ترحيله الخميس إلى الجزائر، لكنه أعيد في مساء اليوم نفسه إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قال الجمعة إن "الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا". لكن الجزائر رفضت السبت اتهامات فرنسا لها بـ"التصعيد" و"الإذلال"، منددة في المقابل بـ"حملة تضليل وتشويه" ضدها.