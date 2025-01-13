%71 من الإسرائيليين يؤيدون التوصل لصفقة بغزة

أظهرت استطلاعات للرأي، نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق يشمل صفقة أسرى وإنهاء الحرب.

ومع استمرار المفاوضات بالدوحة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن هناك تقدما بالمحادثات، مضيفا أن العمل يجري بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن 10 أعضاء في الائتلاف الحاكم وجهوا رسالة لنتنياهو، أعربوا فيها عن معارضتهم الشديدة للصفقة.

كما وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الصفقة المحتملة بالكارثة على أمن دولة إسرائيل، قائلا إنه لن يكون جزءا مما سماها "صفقة استسلام" تشمل الإفراج عن "كبار الإرهابيين" ووقف الحرب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير لن يسقطا الائتلاف الحاكم على الرغم من معارضتهما الصفقة المحتملة.

وفي المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب شاس سيدعم أي صفقة تصل الحكومة للموافقة عليها.

ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا ترغب في عرقلة الصفقة، في حين اعتبر رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس أن الوصول لاتفاق ضرورة إستراتيجية، معتبرا عدم إعادة المحتجزين كارثة وطنية.

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ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد برغبته في إتمام الصفقة بصيغتها الحالية وإنهاء المفاوضات بسرعة.