غارة على مدرسة تؤوي نازحين بغزة والكشف عن حصيلة 100 يوم بشمال القطاع

خلف القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة شهداء وجرحى، فجر اليوم الاثنين، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي حصيلة الضحايا جراء الهجوم البري الذي تنفذه قوات الاحتلال شمالي القطاع منذ 100 يوم.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف جوي إسرائيلي على مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة فجر اليوم.

كما أفاد باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ليل الأحد.

وأضاف مراسل الجزيرة أن عددا من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، في حين نقل الشهداء والمصابون إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، ووصف الأطباء حالات بعضهم بالخطرة.

في الوقت نفسه، نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة أمس الأحد.

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في المناطق الشمالية بقطاع غزة وتفرض عليها حصارا شاملا منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن عدد الشهداء والمفقودين جراء العملية الإسرائيلية بلغ نحو 5 آلاف، بينما تجاوز عدد المصابين 9400.

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ووفق تقديرات محلية فإن أغلبية المنازل والبنى التحتية في مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع قد دمرت بالكامل، كما خرجت المستشفيات عن الخدمة بعد استهدافها.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي للشهر الـ16 على التوالي، حيث استشهد وأصيب في هذه الإبادة الجماعية -وفق توصيف خبراء دوليين- أكثر من 156 ألف فلسطيني، ودُمر معظم البنية التحتية المدنية في القطاع من منازل ومدارس ومستشفيات.