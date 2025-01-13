أظهرت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، أن عدد سكان البلاد في الداخل بلغ 107 ملايين و250 ألف نسمة.

وحسب البيانات المتاحة، ارتفع عدد السكان بمقدار 250 ألف نسمة خلال 72 يوما فقط، من 107 مليون نسمة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتصدرت العاصمة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، بإجمالي عدد سكان بلغ 10.4 ملايين نسمة. وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد سكان بلغ 9.7 ملايين نسمة، تليها محافظة الشرقية بـ8.1 ملايين نسمة، ثم الدقهلية بـ7.2 ملايين نسمة، فمحافظة البحيرة بـ7 ملايين نسمة.

وأشارت بيانات سابقة صادرة عن التعداد السكاني المصري عام 2024 إلى أن مستويات الإنجاب الحالية -بمعدل 2.76 طفل لكل امرأة- ستؤدي إلى وصول عدد سكان البلاد إلى 117 مليون نسمة بحلول عام 2030، و157 مليون نسمة بحلول عام 2050.