39 شهيدا بغزة ومقتل 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بمقتل 3 جنود وإصابة آخرين باستهداف مبنى في بيت حانون، بينما أسفر القصف الإسرائيلي عن عشرات الشهداء في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مبنى انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره في بيت حانون.

وأضاف المصدر ذاته أن مروحيات للجيش الإسرائيلي أجلت جنودا أصيبوا في هذه العملية إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن القتلى والجرحى من لواء ناحال.

مروحية إسرائيلية تنقل جنودًا مصابين من غزة إلى مستشفى في تلّ هشومير شمال شرق تل أبيب pic.twitter.com/UMHtUFFETR — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 13, 2025

ووصفت مواقع إخبارية إسرائيلية العملية الجديدة بأنها حدث أمني صعب وأسوأ من سابقتها.

وتواترت في الأيام القليلة الماضية عمليات المقاومة الفلسطينية في بين حانون، حيث قتل ما لا يقل عن 10 جنود إسرائيليين خلال 72 ساعة.

وفي السياق، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم أنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة زرعت مسبقا في بيت حانون وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية في بيت حانون نذ نحو أسبوعين، وهي جزء من عملية أوسع نطاقا في شمالي قطاع غزة بدأت في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقتل فيها 50 جنديا إسرائيليا، كما أسفرت عن نحو 5 آلاف شهيد ومفقود.

اللحظات الأولى بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الدرج وسط مدينة غزة pic.twitter.com/mxO6ae9S3T — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) January 13, 2025

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مجازر جديدة

في غضون ذلك، تعرض قطاع غزة اليوم لغارات عنيفة أسفرت عن مجازر جديدة بحق المدنيين.

وقال مصدر طبي للجزيرة إن 39 شهيدا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة ما جرى اليوم بأنه يوم صعب جدا على مدينة غزة، مشيرا إلى أن القصف والقتل لم يتوقفا منذ الفجر.

وتعرضت عدة أحياء في مدينة غزة لغارات متلاحقة أسفرت عن عديد الشهداء.

وأسفرت إحدى الغارات عن 7 شهداء في حي الدرج شرقي المدينة، كما أوقعت الغارات شهداء في مناطق الزيتون والشيخ رضوان والجوازات وشارع الجلاء.

وفي جنوبي قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال سيارة شمال رفح مما أسفر عن استشهاد 4، بينما استشهد فلسطيني واصيب آخرون جراء قصف مماثل على خان يونس.

وفي وسط القطاع، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات، وفقا لمصادر فلسطينية.

في الأنثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن لاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منهما للمستشفيات 19 شهيدا و71 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 46 ألفا و584 شهيدا و109 آلاف مصاب.