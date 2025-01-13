مفاوضات الصفقة بغزة تدخل مرحلة حاسمة وتوقعات باتفاق وشيك

نقلت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يأملون الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة غدا الثلاثاء، بينما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون ووسطاء إن المحادثات دخلت مرحلة حاسمة.

وقالت هيئة البث إن الحكومة الإسرائيلية تستعد للموافقة على الاتفاق المقترح، والذي كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بعض تفاصيله.

وأضافت أن المجلس الأمني المصغر قد يجتمع غدا الثلاثاء للموافقة على الاتفاق ومن ثم تجتمع الحكومة.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر إن الصفقة ستحظى بتأييد أغلبية وزراء الحكومة بـ27 صوتا وسيصوت 7 ضدها.

وعبر عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن معارضتهم للصفقة المقترحة ووصفوها بأنها "كارثة" على أمن إسرائيل، لكن مصادر إسرائيلية قالت إن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء آخرين في الاتئلاف الحاكم لن يسقطوا الحكومة.

ومع تشكل ملامح اتفاق وقف إطلاق النار والكشف عن بعض تفاصيله، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى مندوبين عن عائلات المحتجزين في غزة لإطلاعهم غدا على تفاصيل الصفقة.

عاجل | أكسيوس عن مصدر:

– نتنياهو أبلغ بايدن الأحد برغبته في إتمام الصفقة بصيغتها الحالية وإنهاء المفاوضات بسرعة

– نتنياهو وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم

– نتنياهو أبدى موافقة على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم#الجزيرة pic.twitter.com/9DaRG6aRaP — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 13, 2025

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ضغوط أميركية

في الأثناء، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين نتنياهو وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أن مبعوث ترامب ضغط على نتنياهو لقبول التنازلات اللازمة لإتمام الصفقة قبل تنصيب ترامب يوم 20 من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد برغبته في إتمام الصفقة بصيغتها الحالية وإنهاء المفاوضات بسرعة.

كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بقطاع غزة، كما وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

من جهته، نقل موقع "والا" عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب ترغب في إتمام صفقة غزة في أسرع وقت ممكن وأنها مستعدة لتنفيذ الاتفاق على الفور.

وقال هؤلاء المسؤولون إن ظروفا مثالية تهيأت للتوصل إلى اتفاق في غزة، مشيرين إلى إحراز تقدم في كافة بنود الاتفاق.

وفي حين كشف تقارير إعلامية عن بعض ملامح الاتفاق الذي يفترض تنفيذه على مراحل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب التدريجي من غزة في سياق تقدم المفاوضات.

وأضافت هيئة البث أن محادثات جرت مع مصر بشأن ترتيبات الأمن على الحدود الجنوبية لقطاع غزة في ضوء الانسحاب الإسرائيلي المحتمل من محور فيلاديلفيا على الحدود الفلسطينية المصرية.

مبعوثا بايدن وترمب في #قطر للضغط باتجاه صفقة التبادل.. ما إمكانية مراوغة نتنياهو هذه المرة؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/SJzygQ5rkb — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 13, 2025

لمسات أخيرة

وفي الساعات الماضية، تسارعت وتيرة الحراك الدبلوماسي من أجل إنجاز الصفقة التي تشمل وقف إطلقا النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها حركة حماس.

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وكانت الصفقة المرتقبة محور المحادثات الهاتفية بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي هذا الإطار، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن جولة من محادثات غزة مقررة في الدوحة صباح غد الثلاثاء لوضع آخر اللمسات على التفاصيل المتبقية للاتفاق المحتمل.

وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنه يتوقع حضور مبعوثي كل من ترامب وبايدن ورئيس وزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الموساد ديفيد برنيع، مشيرا إلى أن الاتفاق لإنهاء حرب غزة بات أقرب أكثر من أي وقت مضى.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن المفاوضين على وشك الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلى أن هناك إمكانية للتوصل لصفقة خلال هذا الأسبوع.

وأضاف سوليفان أن الرئيس بايدن عرض إطار عمل لوقف إطلاق النار العام الماضي ويتضمن مراحل تنفيذ الاتفاق، قائلا إن إسرائيل حققت أهدافها الرئيسية في غزة وحان لوقف إطلاق النار.

في السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" إن المحادثات باتت أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل.

وكانت جولات سابقة من المفاوضات انهارت بسبب رفض إسرائيل سحب قواتها من غزة والسماح بعودة النازحين وفك الحصار عن القطاع.