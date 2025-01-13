واشنطن تتوقع اتفاقا وشيكا لوقف إطلاق النار في غزة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -اليوم الاثنين- إن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، بينما تتواتر التصريحات عن إحراز تقدم باتجاه إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي تصريحات نشرها موقع بلومبيرغ، قال سوليفان إن هناك احتمالا للتوصل لاتفاق قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن منصبه هذا الأسبوع، بيد أنه قال إنه لا يمكنه تقديم وعود بهذا الشأن.

وتابع مستشار الأمن القومي الأميركي أن إسرائيل حققت الكثير من أهدافها العسكرية في غزة مما يدفعها للموافقة على الاتفاق، حسب تعبيره.

وتحدث سوليفان عن محاولة تشكيل جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن غزة.

ومن جهتها، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مصادر أنه تم إحراز تقدم كبير في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

وقالت هذه المصادر إن البيت الأبيض يضغط للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.

وكان جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي قال -في لقاء مع شبكة "سي إن إن"- إنه تم حل أو تضييق بعض القضايا التي كانت عالقة في الأسابيع الأخيرة.

وبدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ترامب بدأ خلال اليومين الأخيرين التدخل شخصيا في مسألة إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة.

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وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد الدوحة منذ أيام جولة من المفاوضات يشارك فيها مسؤولون أميركيون من إدارتي بايدن وترامب وآخرون إسرائيليون بينهم رئيس الموساد ديفيد برنيع.

عاجل | أكسيوس عن مصدر:

– نتنياهو أبلغ بايدن الأحد برغبته في إتمام الصفقة بصيغتها الحالية وإنهاء المفاوضات بسرعة

– نتنياهو وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم

– نتنياهو أبدى موافقة على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم#الجزيرة pic.twitter.com/9DaRG6aRaP — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 13, 2025

"تنازلات" نتنياهو

في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد برغبته في إتمام الصفقة بصيغتها الحالية وإنهاء المفاوضات بسرعة.

كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بقطاع غزة، كما وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

كذلك نقل الموقع الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن الوضع يتجه على ما يبدو نحو إبرام اتفاق بشأن غزة والمحتجزين.

وبالتزامن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مستشفيات ووزارات تلقت تعليمات بالاستعداد لاستقبال اسرى إسرائيليين محررين الأيام المقبلة.

من جانبها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي مطلع أن جميع الأطراف أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن المفاوضات قد تنهار.

مع تقدم المفاوضات للتوصل إلى صفقة في غزة.. كيف يقيم الإعلام العبري الوضع في الشارع الإسرائيلي، وانعكاسات استمرار الحرب لأكثر من سنة وعدة أشهر على المستوطنين؟#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/It6bBNuvO7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 13, 2025

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صفقة محتملة قريبا

في هذه الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن حركة حماس أن المفاوضات -بشأن قضايا رئيسية لوقف إطلاق النار في غزة- أحرزت تقدما، ويتم العمل على استكمال ما تبقى قريبا.

وكانت رويترز نقلت -في وقت سابق اليوم، عن مسؤول مطلع على المفاوضات- أنه تمّ إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى، إلى كلّ من إسرائيل وحماس، للموافقة عليها.

وتحدث هذا المسؤول عن انفراجة في الدوحة حيث تجري المفاوضات، بعد منتصف الليلة الماضية، في أعقاب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف أن رئيس وزراء قطر التقى بوفد حماس، بينما التقى ويتكوف بوفد إسرائيلي، لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق، إلا أن مسؤولا إسرائيليا نفى لوكالة رويترز تلقي إسرائيل مسودة الاتفاق حتى الآن.

ومع استمرار المفاوضات بالدوحة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن هناك تقدما بالمحادثات، مضيفا أن العمل يجري بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبا.

وقد وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صفقة التبادل التي يجري التباحث بشأنها حاليا بالكارثة على أمن دولة إسرائيل، قائلا إنه لن يكون جزءا مما سماها "صفقة استسلام" تشمل الإفراج عن "كبار الإرهابيين" ووقف الحرب.

معاريف نقلا عن مصادر من اليمين: سموتريتش وبن غفير سيعارضان صفقة التبادل لكنهما لن يهددا بالانسحاب من الائتلاف pic.twitter.com/FHH100tyTz — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 13, 2025

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير لن يسقطا الائتلاف الحاكم على الرغم من معارضتهما الصفقة المحتملة.

وبالتزامن، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن 10 أعضاء في الائتلاف الحاكم وجهوا رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعربوا فيها عن معارضتهم الشديدة للصفقة.

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وفي المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب شاس سيدعم أي صفقة تصل الحكومة للموافقة عليها.

ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حركة حماس لا ترغب في عرقلة صفقة التبادل، بينما اعتبر رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس أن الوصول لاتفاق ضرورة إستراتيجية، معتبرا عدم إعادة المحتجزين كارثة وطنية.

وحسب تقديرات إسرائيلية فإن هناك نحو 100 إسرائيلي في غزة، لكنها تقول إن عددا منهم بات في عداد القتلى.