في خطاب للأميركيين.. بايدن يدافع عن حصيلة سياسته الخارجية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الاثنين، خلال خطاب عن حصيلة سياسته الخارجية- إن بلاده أصبحت أقوى خلال فترته الرئاسية وأكثر استعدادا من أي وقت مضى، مؤكدا أنها "تنتصر وهي في وضع قوة بينما خصومها في حالة ضعف".

وأشار بايدن -الذي سيغادر البيت الأبيض رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الجاري- إلى أن الولايات المتحدة شكلت تحالفات جديدة في منطقة المحيطين الهادي والهندي لمواجهة ما وصفها بـ"عدائية" الصين.

وأضاف "فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما".

كما قال إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبح أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن أميركا استطاعت حشد 50 دولة من أجل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها المتواصلة ضد روسيا.

وأضاف أن بلاده وحلفاءها الغربيين "لا يمكنهم التخلي" عن أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأردف قائلا "(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين ظن أنه سيجتاح كييف خلال أيام لكن أنا من ذهبت إلى هناك" مؤكدا أن روسيا تعاني حاليا من أجل استبدال ما تخسره في ساحة الحرب الأوكرانية من معدات ومقاتلين.

وبشأن إسرائيل، قال الرئيس الأميركي إن الهجمات الإيرانية عليها فشلت "لأننا حشدنا دولا للتصدي لها".

إعلان

كما أشار إلى أن بلاده عملت على حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن الإسرائيلية والأميركية في البحر الأحمر ضد هجمات جماعة الحوثيين.

وتعليقا على التطورات المتسارعة بسوريا -خلال الفترة الأخيرة- وتمكن قوات المعارضة من إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، قال بايدن إن إيران وروسيا فشلتا في مساعدة الأسد على البقاء بالسلطة.