القسام توقع قوة إسرائيلية من 25 جنديا برفح بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها هاجموا اليوم الاثنين قوة إسرائيلية من 25 جنديا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب -في منشور بحسابها على تطبيق تليغرام- إن مقاتليها هاجموا هذه القوة الإسرائيلية بينما كانت تتحصن في مبنى بمنطقة النجيلي في مخيم الشابورة.

وأضافت أن المقاتلين فجروا حقل ألغام في ناقلتي جند إسرائيليتين لدى وصول قوة لنجدة الجنود المتحصنين في المبنى.

وأوضحت كتائب القسام أن الاشتباك ما زال مستمرا والنيران مشتعلة في المبنى المستهدف حتى الساعات الأولى من مساء اليوم.

وتأتي عملية القسام في رفح بينما تصاعدت وتيرة عمليات المقاومة شمالي قطاع غزة.

وقد قتل ما لا يقل عن 55 من جنود الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليته العسكرية شمال غزة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بمقتل 5 جنود وإصابة 11 آخرين في هجوم بصاروخ مضاد للدروع شمالي القطاع.

ومن جانبه أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام -اليوم- أن خسائر قوات الاحتلال شمالي القطاع أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.