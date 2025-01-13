أمير قطر وبايدن يبحثان جهود وقف إطلاق النار بغزة

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم الاثنين اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن، لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب، كما استقبل وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمفاوضات وقف إطلاق النار برئاسة خليل الحية.

وقال البيت الأبيض إن أمير قطر وبايدن اتفقا على مواصلة التنسيق مباشرة ومن خلال فرقهما في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات الرامية لعقد اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف أن الطرفين شددا على الحاجة الملحة إلى تقديم الإغاثة الفورية لسكان غزة، كما شكر الرئيس بايدن أمير قطر على قيادته، وأشاد بالوساطة القطرية طوال عملية التفاوض.

ويأتي اتصال الرئيس بايدن بأمير قطر في ظل حديث أميركي عن صفقة "وشيكة" بين إسرائيل وحركة حماس، حيث قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في وقت سابق اليوم، إن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك استعدادات لاستقبال أسرى إسرائيليين قد يفرج عنهم ضمن الصفقة المحتملة.

من ناحية أخرى، قال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد استعرض، خلال استقباله وفد حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار، مستجدات المفاوضات الهادفة لتحقيق هدنة طويلة الأمد بغزة.

إعلان

كما جدد أمير قطر موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن العاصمة القطرية الدوحة تشهد منذ أيام جولة جديدة من مفاوضات غير مباشرة لوقف إطلاق النار في غزة، يشارك فيها -فضلا عن وفد حركة حماس- مسؤولون أميركيون من إدارتي الرئيس بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، ومسؤولون إسرائيليون.