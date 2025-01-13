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عاجل | أمير قطر يستقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
13/1/2025-|آخر تحديث: 13/1/202508:16 م (توقيت مكة)
الديوان الأميري القطري:
- أمير قطر يستقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة برئاسة خليل الحية.
- أمير قطر استعرض مع وفد حماس مستجدات المفاوضات الهادفة لتحقيق هدنة طويلة الأمد بغزة.
- أمير قطر جدد موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
- أمير قطر استقبل مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب ومنسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي.
- أمير قطر يتلقى اتصالا من بايدن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب.
- أمير قطر استعرض مع بايدن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
المصدر : الجزيرة