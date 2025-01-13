صحيفة إسرائيلية تكشف بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بغزة

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الاثنين عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة ومراحل تنفيذه، والذي توقعت واشنطن التوصل إليه خلال هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرا في غزة بالمرحلة الأولى.

وقالت إن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى.

وبحسب المصدر نفسه، ستبدأ مفاوضات المراحل اللاحقة بعد 16 يوما من سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

كما نقلت "جيروزاليم بوست" عن المصدر أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم في قطاع غزة، كما وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

ويأتي الكشف عن بنود الاتفاق المحتمل في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات في إسرائيل لاستقبال أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الصفقة المفترضة، وتلقي قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين سيفرج عنهم ضمن الصفقة نفسها.

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وخلال مختلف مراحل التفاوض ظلت حركة حماس تشدد على أن الاتفاق يجب أن يفضي إلى وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى ديارهم في قطاع غزة.

وقبل يومين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية -وصفتها بالمطلعة- أن الحديث يدور عن صفقة متعددة المراحل وتضمن إعادة كل المحتجزين الإسرائيليين.