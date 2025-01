زيلينسكي يبدي استعداده لمبادلة أسيرين كوريين بأوكرانيين لدى روسيا

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لتسليم جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى بلدهما مقابل أسرى حرب أوكرانيين لدى روسيا.

وقال زيلينسكي إن كييف مستعدة لتسليم الجنود الكوريين الشماليين إلى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون إذا تمكن من ترتيب عملية لمبادلتهم مع أوكرانيين محتجزين في روسيا.

ويأتي عرض الرئيس الأوكراني غداة إعلان أوكرانيا أنها أسرت جنديين من كوريا الشمالية أصيبا أثناء قتالهما ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية، ولم تقدم أي دليل على جنسيتهما.

وأضاف زيلينسكي في تصريحاته على منصة إكس أنه "من المؤكد" أن كييف ستأسر "المزيد" من الجنود الكوريين الشماليين.

ونشر الرئيس الأوكراني مع التصريحات مقطع فيديو لاستجواب الأسيرين المفترضين من كوريا الشمالية، أحدهما مستلق على سرير بطابقين والآخر جالس في سرير مع ضمادة حول فكه.

ويتحدث أحدهما في الفيديو إلى مسؤول أوكراني من خلال مترجم، ويقول في تعليقات مترجمة إنه لم يكن يعلم أنه سيقاتل ضد أوكرانيا وأن قادته "أخبروه أنه مجرد تدريب".

وقال أحدهما إنه يريد العودة إلى كوريا الشمالية، بينما أعلن الآخر أنه سيفعل ما يُقال له، ولكن إذا أتيحت له الفرصة، فإنه يريد العيش في أوكرانيا.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025