خبير عسكري: أبو عبيدة يوجه رسالة لإسرائيل تزامنا مع المفاوضات الجارية

ربط الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الركن محمد الصمادي توقيت تصريح أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالخسائر التي يتكبدها الاحتلال الإسرائيلي وبالمفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال إن أبو عبيدة أراد القول إن إرادة الصمود لم ولن تكسر، وإن المقاومة في حالة قوة وليست في حالة ضعف، و"ما يثبت ذلك هو أن العدو يجلس على طاولة المفاوضات ويقدم تنازلات".

وفي آخر التطورات، كشفت وكالة رويترز أن مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى أُرسلت إلى كل من إسرائيل وحركة حماس للموافقة عليها، وفقا لمسؤول مطلع على المفاوضات الجارية بالدوحة.

وكشف أبو عبيدة -عبر تطبيق تليغرام- أن المقاومة كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خلفت أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات خلال الساعات الـ72 الأخيرة.

ويشير اللواء الصمادي إلى أن القناة الـ12 الإسرائيلية لخصت الوضع السيئ الذي يتخبط فيه جيش الاحتلال، إذ نقلت عن جنود إسرائيليين قولهم إنهم يقاتلون أشباحا زرعوا منطقة شمال غزة بعبوات ناسفة وبكاميرات مراقبة، ويستعملون عبوات شديدة الانفجار، بعضها من مخلفات الجيش الإسرائيلي نفسه.

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وفي حديثه عن تكتيكات المقاومة، يشير اللواء الصمادي إلى أن مقاتلي كتائب القسام وبقية الفصائل يرصدون كل حركة لجيش الاحتلال في قطاع غزة ويفجرون العبوات، ثم يمطرون قوات الاحتلال بالرصاص، وهو نوع من أنواع التكتيك الذي تستخدمه المقاومة، إذ يتم التفجير ثم تكون هناك قوة مخصصة لقطع النجدة أو الاجهاز على من تبقوا من جنود الاحتلال.

كما أن الكمائن والمفخخات المصنوعة محليا أو تلك التي يعاد تدويرها أضرت كثيرا بجيش الاحتلال.

وبحسب الخبير العسكري والإستراتيجي، فإن الاحتلال الإسرائيلي وبعد كلام أبو عبيدة سيعمد إلى المزيد من أعمال القتل والإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، لكنه يعجز عن مواجهة المقاومين في الميدان، لأنه يتكبد خسائر كبيرة، وبات مرهقا جدا بديل الخسائر التي يتكبدها لواء ناحال الذي أُحضر من رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أول أمس السبت بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وجاء في تصريح أبو عبيدة أن خسائر الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه، وأن "العدو سيندحر عن شمال القطاع خائبا، دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة".