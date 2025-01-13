جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عملية نوعية على أهداف في إسرائيل

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في إسرائيل، بصاروخ باليستي "فرط صوتي" و4 طائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، "نفذنا عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2″ وحققت هدفها بنجاح".

وأشار إلى أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة "نفذ عملية عسكرية نوعية على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا بـ4 طائرات مسيرة حققت أهدافها بنجاح".

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين استمرار عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض، اليوم الاثنين، مقذوفا مصدره اليمن، وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش اعتراض مسيّرة في جنوب إسرائيل أُطلقت من اليمن.

مهاجمة أهداف أميركية

كما أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، أن قواتها نفذت 5 هجمات عسكرية ضد حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان"، في البحر الأحمر في أقل من شهر، متوعدة بمزيد من المفاجآت.

وذكر تقرير نشره موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين، أن قوات الجماعة نفذت 5 هجمات على حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري إس ترومان" خلال أقل من شهر، آخرها مساء السبت الماضي، عشية الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الغارات الأميركية البريطانية على اليمن في 12 يناير/كانون الثاني 2024.

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وأضاف التقرير أن "هذا الهجوم الخامس في أقل من شهر، يختزل قصة انهيار الردع الأميركي، ويبلور الانقلاب الإستراتيجي الكبير الذي صنعته جبهة الإسناد اليمنية لغزة، في الموازين العسكرية والجيوسياسية خلال عام واحد فقط".

وأشار التقرير الحوثي إلى أن عمليات إسناد غزة "معركة لا يزال أفقها مفتوحا على المزيد من المفاجآت، في ظل عجز كامل ومعترف به من قِبل كل أطراف جبهة العدو".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يطلق الحوثيون صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم تأتي إسنادا لسكان قطاع غزة، وهم يستهدفون أيضا سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

وردا على ذلك، قصفت إسرائيل أهدافا للحوثيين داخل اليمن، بعضها في صنعاء، كما بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.