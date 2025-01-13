الكويت تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق

أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، اليوم الاثنين، أن الكويت تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق قريبا.

وقال اليحيا للصحفيين إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتزم زيادة مساعداته لسوريا.

وكان اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي -وهو كويتي أيضا- قد زارا دمشق أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أشار إلى الانفتاح على إقامة علاقات في أعقاب إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

والتقى اليحيا والبديوي خلال الزيارة بالقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقطعت دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وأغلقت سفاراتها في دمشق اعتبارا من العام 2012، احتجاجا على قمع النظام المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد آنذاك.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسطت فصائل معارضة سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.