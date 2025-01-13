الكرملين: هناك إرادة سياسية لعقد اجتماع بين بوتين وترامب

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه لا توجد استعدادات محددة حتى الآن لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لكنه أضاف أن هناك تفاهما وإرادة سياسية لعقد هذا الاجتماع.

وكان ترامب قال -في تصريحات قبل اجتماع مع حكام الولايات الجمهوريين في فلوريدا الخميس الماضي- إن بوتين يريد عقد اجتماع معنا، وأضاف "ونحن نرتب لذلك".

وعلق ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، على الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائلا "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، لقد قال ذلك علنا، وعلينا أن ننهي تلك الحرب، إنها فوضى دموية".

كما قال مستشار كبير لترامب في مطلع الأسبوع إن من المتوقع إجراء اتصال بين ترامب وبوتين خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال الخميس الماضي إن بوتين سيرحب برغبة ترامب في إجراء اتصالات، لكن حتى الآن لم تُقدَم طلبات رسمية، وإن من الأنسب انتظار تولي ترامب منصبه أولا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هنأ بوتين نظيره ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأبدى استعداده للحوار معه، وقال إنه مستعد للتحدث مع ترامب بعد أن أبدى رغبة في استعادة العلاقات مع روسيا، وأضاف أن أي أفكار بشأن تسهيل إنهاء أزمة أوكرانيا تستحق الاهتمام.