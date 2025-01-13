العميد حنا: الاحتلال متورط في بيت حانون وإستراتيجيته خاطئة

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي متورط في في بيت حانون شمالي قطاع غزة، إذ يتكبد خسائر متتالية دون أن يتمكن من السيطرة عليها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بمقتل 3 جنود وإصابة آخرين باستهداف مبنى في بيت حانون.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تفجير مقاتليها آلية عسكرية بعبوة من نوع ثاقب مزروعة مسبقا في بيت حانون، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -عبر تطبيق تليغرام- إن المقاومة كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خلفت أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات خلال الساعات الـ72 الأخيرة.

وأوضح العميد حنا -في تحليل للمشهد العسكري في غزة- أن أهمية بيت حانون تعود لكونها المدخل إلى معبر إيريز (بيت حانون) وإلى مستوطنة سديروت، بالإضافة إلى المنطقة العازلة التي ينوي جيش الاحتلال إقامتها.

وتريد المقاومة الفلسطينية من خلال تصعيد عملياتها أن تقول بطريقة غير مباشرة -يضيف العميد حنا- إنه "إذا كان لديكم من خلال الاتفاق السياسي في الدوحة خطة عسكرية للمرحلة القادمة فنحن نقاتل في بيت حانون وجباليا ورفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة".

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يذكر أن الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية في بيت حانون منذ نحو أسبوعين، وهي جزء من عملية أوسع نطاقا شمالي القطاع الفلسطيني.

وأكد العميد حنا أن المعركة اليوم هي في صالح المقاومة الفلسطينية، لأنها مهدت الأرض واستعملت كل ما تملك، ومنعت الاحتلال من استعمال كل ما يملك من إمكانيات.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لديه إستراتيجية خاطئة في التعامل مع قطاع غزة، لأنها تركز على أهداف سياسية غير قابلة للتحقيق، فحركة حماس لا تزال باقية وتقاتل، والمحتجزون لم يتم إطلاق سراحهم.