السلطة تعتقل مطاردا للاحتلال في مخيم جنين

اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المطارد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والأسير المحرر محمود الدبعي خلال عملياتها المتواصلة اليوم الاثنين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقبيل عملية الاعتقال، قالت مصادر للجزيرة، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط حي الدَّمَج، بمخيم جنين، كما دوت أصوات انفجارات في المكان، خلال محاولة أجهزة الأمن الفلسطينية دخول المخيم.

وكانت مصادر محلية قالت، للجزيرة، إن مواطنين أحدهما طفل أصيبا خلال الاشتباكات المستمرة بين مقاومين والأجهزة الأمنية في مخيم جنين، واشتعلت النيران في أحد منازل المخيم.

وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين إن السلطة تحاصر المخيم منذ أربعين يوما، وتمنع حركة المواطنين، وتحول منازل المدنيين إلى نقاط عسكرية. وأشارت إلى أن السلطة استهدفت منازل المواطنين بالقذائف، ما أدى لتدميرها وإصابة عدد من المدنيين.

أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تعتقل المطارد للجيش الإسرائيلي والأسير المحرر #محمود_الدبعي خلال عملياتها المتواصلة في مخيم #جنين. ما تعليقك؟ pic.twitter.com/kQ1uvdHV27 — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) January 13, 2025

ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين على القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية -بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي– أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.