الجيش يتهم الدعم السريع بقصف سد مروي والكباشي يزور ود مدني

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، عن هجوم بطائرات مسيرة من قبل قوات الدعم السريع على سد مروي بالولاية الشمالية، تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وقالت الفرقة "19 مشاة مروي" التابعة للجيش، في بيان، إن "مليشيا (الدعم السريع) تحاول استهداف كهرباء سد مروي بعدد من المسيرات في إطار حملتها الممنهجة لاستهداف المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية والمشاريع التنموية للبلاد".

وأوضحت أن المضادات الأرضية تصدت للهجوم، مشيرة إلى وجود بعض الخسائر التي سيتم إصلاحها، دون مزيد من التفاصيل.

ومروي هو سد كهرومائي يقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية بالسودان على بعد 350 كيلومترا من العاصمة الخرطوم.

ميدانيا، قالت "لجان مقاومة الفاشر"، في بيان، إن الدعم السريع قصف بشكل متعمد مخيم زمزم للنازحين، السبت، مما تسبب في مقتل 16 وإصابة 42، بينهم نساء وأطفال.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر من الجيش السوداني -للجزيرة أمس الأحد- أن الجيش يواصل عملياته لاستعادة السيطرة على مصفاة الجيلي للنفط شمالي مدينة الخرطوم التي تعتبر أكبر مصفاة للنفط بالبلاد، مضيفة أن الجيش سيطر على سلسلة جبال البكاش شمالي المصفاة.

كباشي في ود مدني

في الأثناء، عقد شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب قائد الجيش اجتماعا مع قادة الفرق العسكرية بمحور ولاية الجزيرة، وذلك بعد يومين من استعادة مدينة ود مدني عاصمة الولاية.

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وقام كباشي بجولة داخل ود مدني، والتقى عددا من المواطنين هناك.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، قمة ثنائية في القصر الرئاسي بالعاصمة بيساو، حسب بيان صادر عن مجلس السيادة.

وقال البرهان خلال زيارته هناك "دول استعمارية (لم يسمها) تعمل على تغذية الصراعات في القارة الأفريقية".

واعتبر أن أفريقيا باتت تعيش في صحوة جعلتها تصمد أمام تدخلات الخارج في الشأن الأفريقي، وأشاد ببعض الدول الأفريقية التي "انتفضت ضد الاستعمار القديم والحديث"، بحسب تعبيره.