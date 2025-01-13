ائتلاف القيادة السنية الموحدة بالعراق يناقش برنامجه السياسي

ناقش الاجتماع التشاوري لائتلاف القيادة السنية الموحدة في العراق الذي حضره قيادات ونواب التمثيل السياسي السني، منهاج الائتلاف وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، التي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.

وأكد الحاضرون من قادة ونواب المكون السني على وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كل التحديات.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات تشاورية دورية، والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى لمناقشة مستقبل البلد وآفاق المرحلة المقبلة.

وفي ملف التفاعلات الإقليمية، أكد المشاركون في الاجتماع من قادة ونواب ائتلاف القيادة السنية الموحدة على دعم إرادة الشعب السوري المتمثلة بالإدارة السورية الجديدة، والإشادة بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في الدولة اللبنانية عبر انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

أما في ملف "العدوان الصهيوني على غزة والضفة"، فقد أشار الحاضرون إلى دعمهم للقضية الفلسطينية ودعوتهم إلى وقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة على غزة الصابرة حسب ما جاء في البيان.