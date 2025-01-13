أنباء عن انهيار مبنى على قوات إسرائيلية بغزة والاحتلال يقصف جوا وبحرا

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار مبنى على قوات إسرائيلية بعد تفجيره من قبل المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال باستهداف مناطق مختلفة بقطاع غزة من الجو والبر والبحر.

فقد نقلت وكالة شهاب للأنباء عن موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي قوله إن مبنى انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تقوم بعمليات إجلاء للجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 إسرائيليين قتلوا وأصيب 10 بانهيار مبنى على جنود من لواء ناحال شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 8 جنود إسرائيليين، بينهم 3 في حالة خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة بمبنى في جباليا شمالي قطاع غزة الجمعة الماضية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن الحادثة حتى اللحظة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء "ناحال" تعمل خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة بيت حانون، وتخوض اشتباكات مع المسلحين. وأضاف أنه عثر على عبوات ناسفة وقاذفات "آر بي جي" وأسلحة وذخائر.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته خاضت في الأيام الأخيرة معارك عنيفة، سقط خلالها قادة ومقاتلون، في منطقة بيت حانون.

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قصف مستمر

من ناحية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن 13 فلسطينيا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية متفرقة على شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضح المراسل أن شهيدا و5 مصابين سقطوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف فلسطينيين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية قولها إن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة على محيط الكلية الجامعية في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وسط القطاع.

كما أفادت بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار صوب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية جيش الاحتلال تطلق نيرانا كثيفة على مناطق غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن زوارق حربية إسرائيلية تقصف منطقة العزبة في مواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

وكان مراسل الجزيرة أكد استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وقد قال أغيت سونغاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل رفضت كل مطالب المفوضية بدخول قطاع غزة، وشدد في مقابلة مع الجزيرة على ضرورة التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار، وطالب إسرائيل بتوفير كل المستلزمات الإنسانية في غزة.