16 قتيلا مع استمرار حرائق لوس أنجلوس

قُتل 16 شخصا على الأقل في الحرائق التي تشهدها لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية منذ الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما أعلن السبت الطبيب الشرعي في المقاطعة.

ونشر الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس لائحة بالقتلى دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم، وجاء في الوثيقة أنه عثر على 5 من القتلى في منطقة حرائق باليساديس، و11 في منطقة حرائق إيتون.

واجتاحت 6 حرائق غابات متزامنة أحياء في مقاطعة لوس أنجلوس منذ يوم الثلاثاء، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة شملت تدمير 10 آلاف مبنى.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يكفي لرجال الإطفاء لإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.

محاولات إخماد

وألقت طائرات مياها ومواد إطفاء الحرائق على التلال شديدة الانحدار لوقف انتشار حرائق الغابات في باليساديس بمدينة لوس أنجلوس مع تكثيف جهود مكافحة النيران على الأرض وسط تحذيرات من هبات رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، مما قد يزيد الأمور سوءا.

وعلى مدار الساعات الـ24 الماضية أتت الحرائق على مساحة ألف فدان أخرى، والتهمت المزيد من المنازل.

وتلقى السكان تحذيرات من احتمال تدهور الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مما قد يؤدي إلى زيادة اشتعال النيران.

وقال تود هوبكنز، المسؤول في إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، للصحفيين في مؤتمر صحفي أمس السبت إنه على الرغم من احتواء 11% من الحرائق في حي باسيفيك باليساديس، فإن النيران أتت على أكثر من 22 ألف فدان.

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وأضاف هوبكنز أن حريق باليساديس امتد إلى حي ماندفيل كانيون، وهناك مخاوف من وصول الحريق إلى حي برينتوود الراقي الذي يعيش فيه مشاهير.

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من تفاقم رياح سانتا آنا، وهي رياح شرقية حارة وجافة، وتوقعت الهيئة أن تشتد قوة الرياح خلال الساعات المقبلة في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا لتصل سرعتها إلى 30 ميلا في الساعة مع هبات رياح بسرعة 70 ميلا في الساعة.

وذكرت خبيرة الأرصاد الجوية في الهيئة روز شونفيلد "نحن في فترة متواصلة من طقس الحرائق الخطير حتى يوم الأربعاء". ومن المتوقع أن تهدأ الأحوال الجوية بحلول يوم الخميس.

أوامر إخلاء

وقال روبرت لونا قائد شرطة لوس أنجلوس إن أوامر إخلاء صدرت لنحو 153 ألف شخص، مما يعني وجود 57 ألف مبنى في دائرة الخطر.

وأضاف أن 166 ألفا آخرين تلقوا تنبيهات بأنهم قد يضطرون إلى إخلاء منازلهم.

وحذرت السلطات الصحية في لوس أنجلوس السكان من المخاطر الصحية الناجمة من دخان حرائق الغابات الواسعة.

وقبل اندلاع الحريق الأحدث، أعلن رجال الإطفاء عن إحراز تقدم في إخماد حريقي باليساديس وإيتون في سفوح التلال الواقعة شرقي العاصمة.

وذكرت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا أنه جرى احتواء 11% من حريق باليساديس و15% من حريق إيتون. ومع ذلك، أتى الحريقان الكبيران مجتمعين على 36 ألف فدان.

وسارعت 7 ولايات مجاورة والحكومة الاتحادية وكندا إلى إرسال المساعدات إلى كاليفورنيا، إذ زادت الفرق الجوية التي تسقط المياه ومواد إطفاء الحرائق على التلال المشتعلة والطواقم على الأرض لإخماد الحرائق بالأدوات اليدوية والخراطيم.

تعزيزات مكسيكية

كما أعلنت المكسيك السبت إرسال تعزيزات لمكافحة الحرائق المتعددة في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود بين البلدين، وهي منطقة من الولايات المتحدة يعيش فيها كثير من المكسيكيين.

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وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في الصباح الباكر أن مجموعة مساعدة إنسانية ستغادر إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا.

وكانت شينباوم قالت في وقت سابق الجمعة "سنرسل فريق دعم إلى لوس أنجلوس مع رجال لمكافحة حرائق الغابات، مشيرة إلى أن "هناك الكثير من المكسيكيين في هذا الجزء من الولايات المتحدة".