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هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 8 جنود بينهم 3 في حالة خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا الجمعة الماضية

12/1/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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