إصابة 8 جنود إسرائيليين خلال معارك مع المقاومة بجباليا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد بإصابة 8 جنود بينهم 3 في حالة خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا شمال قطاع غزة أول من أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن الجنود الـ8 المصابين من لواء غفعاتي والجيش الإسرائيلي تكتم عن الحادث.

وأمس السبت، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون خلال معارك شمال قطاع غزة.

وفي حين نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن منصات تابعة للمستوطنين قولها إن 7 جنود إسرائيليين قتلوا السبت وأصيب نحو 30 آخرين بجراح، بينهم 11 إصاباتهم خطيرة وصعبة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن 50 جنديا إسرائيليا قتلوا بينهم 11 في بيت حانون منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة، وأشارت كذلك إلى مقتل 400 جندي حتى اليوم منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وخلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أقر الاحتلال حتى اليوم بمقتل 835 ضابطا وعسكريا، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين جسديا ونفسيا جراء الحرب.