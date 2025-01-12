نقابة المحامين ببولندا: سيتم اعتقال نتنياهو والحكومة لن تحميه

طالب المجلس الوطني للمحامين في بولندا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم توفير الحماية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك الامتثال لقرارات المحاكم الدولية والمعاهدات التي وقّعت عليها الدولة البولندية في ما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب.

وجاء في بيان صادر عن المجلس (الذي يعد نقابة للمحامين)، أمس السبت، أن تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نتنياهو تقع على عاتق المحاكم وليس لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير العدل أي سلطة في ذلك، و"يجب تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم والهيئات القضائية الدولية بطريقة تحترم الاستقلالية والحياد".

وأمس الأول، طلب الرئيس البولندي أندريه دودا من الحكومة حماية نتنياهو من الاعتقال المحتمل إذا حضر احتفالا تقيمه بولندا بمناسبة الذكرى الـ80 لتحرير "معسكر أوشفيتز".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تأثير البيان

وأشار بيان المجلس الوطني للمحامين في بولندا كذلك إلى أن قرار الرئيس والتصريحات الصادرة عن كبار ممثلي السلطة التنفيذية "لا يمكن اعتبارها متوافقة مع المبادئ الأساسية لحكم القانون في بولندا، كما أنها تشوه سمعة بولندا كدولة ملتزمة باحترام القانون الدولي".

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وعن تأثير موقف المجلس الوطني للمحامين في بولندا على قرارات السلطة التنفيذية ومدى استجابتها، قال رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية لفلسطينيي بولندا عمر فارس إن النقابات في بولندا تتمتع باستقلالية تامة، وما يصدر عنها يكون له تأثير كبير، لأنه يأتي بالتوازي مع حملة كبيرة من المؤثرين البولنديين ضد موقف رئيس الجمهورية.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أشار فارس إلى أن البيان يؤكد على 3 نقاط أساسية:

أولا- تنفيذ أي قرار يكون من صلاحية المحاكم وليس من اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

ثانيا- عدم جواز تدخل الجانب الرسمي ببولندا في الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية.

ثالثا- بولندا موقعة على الميثاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وعليها اعتقال نتنياهو تنفيذا للقرارات الصادرة عن هذه المحكمة.

نتنياهو لن يحضر

وعن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زار بولندا، أكد فارس أن بولندا لم توجّه أي دعوة للمسؤولين الإسرائيليين لزيارة معسكر "أوشفيتز"، واقتصرت الدعوات على الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت قبل أسابيع أن نتنياهو لن يحضر احتفالية ذكرى تحرير "معسكر أوشفيتز" في يناير/كانون الثاني الجاري ببولندا خشية اعتقاله.

وأضافت الهيئة أن "نتنياهو لن يذهب إلى بولندا للاحتفال بالذكرى 80 لتحرير معسكر "أوشفيتز"، خوفا من الاعتقال بموجب المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".