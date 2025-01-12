المصور جاد الله يرمي سترته في غزة حيث فقدت معناها

لم يكن المصور علي جاد الله (35 عاما) بمنأى عن أهوال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي أفقدته عائلته ودمرت منزله، لتدفعه إلى معاناة النزوح والتشرد وسط نقص حاد في الماء والغذاء والعلاج.

وعلى مدى 15 شهرا من حرب الإبادة، حمل جاد الله عدسته ليكون شاهدا على المأساة، ناقلا معاناة أهالي غزة إلى العالم.

ويحكي جاد الله عبر عدسته معاناة الصحفيين، الذين لم يسلموا من الاستهداف الإسرائيلي، إذ ترتكب بحقهم أبشع الجرائم في محاولة لإسكات صوتهم داخل القطاع المحاصر.

الجدير بالذكر أن جاد الله فقد العديد من أفراد عائلته بمن فيهم والده و4 من أشقائه جراء قصف إسرائيلي طال منزلهم شمال غزة يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويقول المصور: "غطيت عدة حروب على غزة ومارست التصوير في شتى المجالات، لكن هذه الحرب مختلفة، إنها حرب إبادة ضروس لم ترحم بشرا ولا شجرا ولا حجرا".

وأضاف: "باعتباري مصورا صحفيا في غزة، أعيش وضعا مأساويا تمارس فيه الإبادة الجماعية علينا كأفراد لنا حق في الحياة، وحرمنا من أبسط مقومات الحياة من مسكن وطعام وشراب، ولا توجد كلمات تعبر عن حجم الألم الذي أشعر به".

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وأشار جاد الله إلى أن السترة الواقية التي تحمل كلمة "PRESS" فقدت معناها، "فأصبحنا كصحفيين نواجه الإبادة بصدورنا العارية، حيث ارتدى 202 صحفي فلسطيني هذه السترة، لكنهم قتلوا على يد الاحتلال الإسرائيلي".

وعن أصعب اللحظات التي مر بها، أوضح أنها قصف منزله واستشهاد عائلته بعد ذلك، وجاءت الصعوبات بعدها واحدة تلو الأخرى في القطاع حيث فقد زملاءه وأصدقاءه.

وأعرب جاد الله عن خيبة أمله من صمت العالم تجاه ما يحدث من إبادة في غزة، حيث حرم الصحفي من حقوقه.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.