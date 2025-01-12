مشاهد حصرية لدمار أحدثته آليات الاحتلال بمحيط المستشفى الإندونيسي

كشفت مشاهد حصرية -حصلت عليها قناة الجزيرة- حجم الدمار الهائل الذي أحدثته الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، إذ أظهرت عمليات تجريف واسعة النطاق شملت مربعات سكنية بأكملها في المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وأظهرت المشاهد وجود آليات عسكرية إسرائيلية، من بينها دبابات، تواصل عملياتها العسكرية في محيط المستشفى، في حين تتصاعد أعمدة الدخان الكثيف من مراكز الإيواء المجاورة نتيجة الحرائق المستمرة.

وتكشف الصور عن عمليات مسح ممنهجة للمباني السكنية، حيث أزيلت مناطق بأكملها عن وجه الأرض، ولم تتبق سوى أنقاض قليلة من المباني التي كانت قائمة في المنطقة، في مشهد يعكس حجم الدمار غير المسبوق.

وكان جيش الاحتلال أصدر قبل أيام أوامر للموجودين في المستشفى الإندونيسي بإخلائه فورا، بينما نقل مراسل الجزيرة حينئذ عن المحاصرين داخل المستشفى مطالبتهم بتوفير ضمانات لعدم التعرض لهم في أثناء عملية الإخلاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة لما يزيد على 100 يوم، في وقت تتواصل فيه أصوات القصف في المنطقة، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

وفي سياق متصل، حذرت حركة حماس خلال الساعات الماضية من تداعيات استمرار هذه العمليات العسكرية في مناطق شمال القطاع، رابطةً ذلك بمصير الأسرى الإسرائيليين المتبقين لديها، محذرة من تأثير استمرار العمليات العسكرية على حياتهم.

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وكانت مصادر طبية قالت للجزيرة إن 23 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ صباح السبت، 17 منهم شمالي القطاع.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.