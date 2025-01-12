قوات الاحتلال تنفذ مداهمات بالضفة وتحطم مركبات مواطنين

نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وداهمت منازل وحطمت مركبات لمواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام قرية كفر قليل جنوب نابلس وقرية الباذان شرق المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس عبر حاجز حوارة، وحطمت جرافاتها عددا من المركبات في بلدة بيتا جنوب المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عمارة سكنية وأجبرت سكانها على الخروج إلى الشارع وسط عمليات تفتيش في منطقة الكسارة.

كما داهمت عددا من المنازل في بلدة ديراستيا قضاء سلفيت.

وشملت اقتحامات قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا وبلدة عنبتا شرق طولكرم.

وجاء ذلك بعد يوم من إصابة 9 فلسطينيين بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين عليهم خلال اقتحام بلدات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

كما أقدم مستوطنون إسرائيليون على اقتحام البلدة القديمة في مدينة الخليل، حيث أدوا طقوسا تلمودية في ظل حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي. وأغلقت قوات الاحتلال البلدة القديمة، ونصبت حواجز عند مداخلها ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها، في حين سمحت للمستوطنين باقتحامها.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 847 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700.