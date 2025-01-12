شاهد.. صور أقمار صناعية لمحاولات السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

أظهرت صور أقمار صناعية لشركة "ماكسار" مُلتقطة أمس السبت محاولات طواقم الإطفاء السيطرة على الحرائق المتواصلة في غابات منطقتي إيتون باليساديس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتُظهر الصور طائرات الإطفاء ومركبات كثيرة بالمنطقة للتعامل مع الحرائق في باليساديس وماندفيل كانيون شمال سانتا مونيكا، وكذلك استمرار اشتعال النيران جنوب خزان إنسينو.

واجتاحت 4 حرائق كبرى مقاطعة لوس أنجلوس منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما لا يزال حريق منطقة باليساديس هو الأكبر، ولم تنجح جهود الإطفاء سوى في احتواء 11% من مساحة النيران.

ووصلت حرائق الغابات في يومها الخامس إلى المنازل الواقعة في منطقة ماندفيل كانيون فيما لم يتم بعد السيطرة على النيران.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق المستمرة منذ أيام في مدينة لوس أنجلوس الأميركية ومحيطها إلى 16 شخصا.

والتهمت الحرائق في لوس أنجلوس ومحيطها أكثر من 12 ألف مبنى، وتسببت بخسائر مادية جسيمة، في واحدة من أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب الموقع الرسمي لدائرة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا، فإن آخر مستجدات الحرائق كالآتي:

حريق باليساديس: احترق 23 ألفا و654 فدانا، وتم احتواء 11% منه.

حريق إيتون: احترق 14 ألفا و117 فدانا، وتم احتواء 15% منه.

حريق كينيث: حرق 10 آلاف و52 فدانا، وتم احتواء 80% منه.

حريق هيرست: احترق 799 فدانا، وتم احتواء 76% منه.