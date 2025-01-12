مجزرتان في غزة و70 طفلا استشهدوا خلال 5 أيام

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46 ألفا و565 شهيدا و109 آلاف و660 مصاب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت الوزارة اليوم الأحد أن الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منهما للمستشفيات 28 شهيدا و89 مصابا خلال 24 ساعة.

في الأثناء، قال الدفاع المدني في غزة إن نحو 70 طفلا استشهدوا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على القطاع.

وشهدت الساعات الماضية استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي على مناطق متعددة من قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، بينما استشهد 23 فلسطينيا في القطاع منذ صباح السبت.

فقد أفاد مراسل الجزيرة بانتشال شهيدين عقب قصف إسرائيلي على محيط منطقة أبراج المخابرات شمال غربي المدينة، ونقل الشهيدان إلى مستشفى الأهلي العربي المعمداني، في حين كانت حالة المصاب متوسطة، وفقا للأطباء.

وكان المراسل أفاد باستشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث في قصف جوي استهدفهم في أثناء جمعهم الحطب شمالي غربي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي آخر على فلسطينيين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ضابط الإسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة قبل أيام.

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إلى جانب ذلك، شهدت مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة عمليات نسف وغارات متواصلة، وفق شهود عيان.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة صباح اليوم.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الأناضول إنّ الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت عددا من القذائف تجاه ساحل غرب النصيرات وبلدة الزوايدة، بالتزامن مع إطلاق نار على ساحل بحر المحافظة الوسطى.

وأضاف الشهود أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار شمال غرب مخيم النصيرات، بينما أطلقت الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" النار جنوب غرب النصيرات.

وقصفت المدفعية والطائرات الإسرائيلية محيط منطقة الفردوس بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق شهود عيان.

وأفاد مراسل الجزيرة أمس السبت باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين -بينهم 19 طفلا- في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة زينب الوزير التي تؤوي نازحين في جباليا البلد، ويعد هذا الاستهداف الثاني للمدرسة بعد تعرضها لقصف مماثل قبل 4 أيام.

ورصد المراسل وصول عشرات الشهداء والمصابين -بينهم نساء وأطفال- إلى المستشفى الأهلي المعمداني نتيجة الغارات الإسرائيلية على جباليا، حيث يعد هذا المستشفى المؤسسة الصحية الوحيدة التي لا تزال تعمل في المدينة.

وكانت مصادر طبية قالت للجزيرة إن 23 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ صباح السبت، 17 منهم شمالي القطاع.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.