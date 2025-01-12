سرايا القدس تبث مشاهد لتفجير منزل تحصنت به قوة إسرائيلية بجباليا

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الأحد مشاهد لعملية إغارة استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بأحد المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد مقاتلي السرايا وهم يجهزون عبوات ناسفة قالوا إنها غنمت من إحدى المعارك السابقة مع قوات الاحتلال، قبل أن يتحركوا نحو موقع تنفيذ الإغارة.

وتضمن المقطع المصور مرحلة رصد المنزل المستهدف وتفخيخه، في حين كان عدد من جنود الاحتلال يعتلون سطحه.

كذلك أظهرت المشاهد رصد الجنود أثناء دخولهم الطابق الأرضي الذي سبق أن فخخه مقاتلو السرايا، وظهر أحد الجنود من داخل نافذة بالطابق الأرضي قبل عملية التفجير التي رافقتها تكبيرات المقاتلين.

إصابة ميركافا

وفي مشهد آخر، أظهر التسجيل المصور أحد مقاتلي السرايا وهو يرصد دبابة من طراز ميركافا في وسط مدينة بيت لاهيا قبل استهدافها بقذيفة تاندوم، مما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة واشتعال النيران فيها.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.