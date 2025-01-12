رئيس وزراء كندا الأسبق ينصح ترامب: غيّر طريقة تفكيرك

وجّه رئيس وزراء كندا الأسبق جان كريتيان -أمس السبت- نصيحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن "يغيّر طريقة تفكيره"، بعد قول الأخير إن "كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51".

وشدد كريتيان (71 عاما) -في مقال نشرته صحيفة "ذا جلوب آند ميل"- على أن تصريحات ترامب لم تعد مزحة وقد تضر بعلاقات الولايات المتحدة مع أقرب حلفائها، منضما بذلك إلى مجموعة من المسؤولين الكنديين الذين نددوا بالتصريحات.

وأكد كريتيان -الذي كان رئيس وزراء كندا بين عامي 1993 و2003- أن كندا لن توافق أبدا على أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وأشاد بحب بلاده للاستقلال، وقال إن تصريحات ترامب تمثل "إهانات غير مقبولة تماما وتهديدات غير مسبوقة لسيادة كندا".

وأضاف: "إلى دونالد ترامب، من شخص مسن إلى آخر، غيّر طريقة تفكيرك".

أفضل دولة في العالم

وتابع قائلا: "ما الذي قد يجعلك تعتقد أن الكنديين قد يتخلون عن أفضل دولة في العالم -وهذا بلا شك ما نحن عليه- للانضمام إلى الولايات المتحدة؟".

وكان رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو وصف تصريحات ترامب بأنها "تكتيك" يهدف إلى صرف الانتباه عن تأثير الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها على الواردات الكندية، مشددا على أنه "لا يوجد أي احتمال على الإطلاق"، لأن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة.

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يشار إلى أن خطاب ترامب التوسعي لم يقتصر على كندا فقط، بل شمل أيضا حلفاء آخرين للولايات المتحدة، إذ دفع ترامب بضرورة تمديد حدود القوة الأميركية شمالا لتشمل الأراضي الدانماركية في غرينلاند، وجنوبا لتشمل قناة بنما.