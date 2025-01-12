رئيس كوريا الجنوبية لن يحضر الجلسة الأولى لمحاكمة عزله

قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سوك يول -اليوم الأحد- إن موكله لن يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي ستقرر إذا ما كان سيُعزل أم يعاد إلى منصبه.

وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فقد أرجع المحامي غياب الرئيس عن الجلسة التي تعقد في مقر المحكمة الدستورية إلى أسبابٍ وصفها بأنها أمنية.

وقال المحامي يون كاب-كيون في بيان: "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة يوم 14 يناير/كانون الثاني"، مضيفا أن "الرئيس يعتزم المثول (…) بمجرد حل المخاوف الأمنية".

كان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون، في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30% تقريبا.

جدير بالذكر أن برلمان كوريا الجنوبية قرر عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي، في انقلاب سرعان ما أحبطه النواب.

وبسبب قرار العزل، لم يعد يون قادرا على مزاولة مهامه، لكنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل.