قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا للجيش السوداني من أم درمان استهدف مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، وسط تقدم لقوات الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم بعد تقدم سابق في محاور أخرى.

وقال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش تقدم من معقله بسلاح المدرعات جنوبي العاصمة نحو وسط الخرطوم، وأشار إلى أن الجيش تمكن من تدمير دفاعات قوات الدعم السريع بمجمع الرواد السكني ومستشفى بست كير.

كذلك أعلن الجيش السوداني أنه سيطر على مجمع الرواد، قائلا إنه كبّد الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح.

وأكد المصدر أن الجيش في طريقة للالتحام مع قوات الدعم الموجودة بمنطقة المقرن وسط الخرطوم.

وكان الجيش السوداني استعاد السيطرة أمس السبت على مدينة وَد مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وأوضح مصدر في الجيش أن استعادة السيطرة على المدينة جاءت بعد معارك محتدمة مع قوات الدعم السريع حول مقرّ الفرقة الأولى في المدينة.

كذلك قال المصدر إن الجيش استعاد سلسلة جبال البَكاش المحيطة بمصفاة الجَيلي للبترول في الخرطوم بحري بعد اشتباكات ضارية في محيط المصفاة التي تخضع لسيطرة الدعم السريع.

البرهان يتعهد وحميدتي يرد

وفي هذا السياق، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان باسترداد القوات المسلحة السودانية كل شبر من الأراضي التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع.

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ووجه البرهان -في منشور على منصة إكس- التحية للشعب الذي قال إنه صبر على أذى ما وصفها "بالمليشيات الإرهابية"، كما وجه التحية "لشركاء معركة الكرامة" من القوات المشتركة وقوات الأمن والشرطة والمقاومة الشعبية ومجموعات الإسناد الشعبي.

وشهدت مدينتا أم درمان وبورتسودان احتفالات بعد استعادة الجيش السيطرة على مدينة ود مدني، وشارك في المسيرات الاحتفالية قوات الجيش مع المواطنين وسط شعارات داعمة للجيش.

كذلك شهدت المدن في ولايات الشمالية ونهر النيل والقضارف وكسلا والنيل الأزرق وسنار مسيرات مماثلة.

في المقابل، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن قواته خسرت جولة ولم تخسر معركة.

وأكد حميدتي في تسجيل صوتي بثته قناة الدعم السريع عبر تلغرام أن قواته خسرت مدينة ود مدني وسط البلاد، مشيرا إلى أنهم سيعملون على استعادتها مرة أخرى.

"نهاية الكابوس"

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن الانتصار في ود مدني هو بداية نهاية الكابوس المتمثل فيما وصفته "بالمليشيا الإرهابية المتمردة" والذي جثم على صدر الشعب السوداني قرابة عامين.

وهنأت الخارجية -في بيان- الشعب السوداني والجيش والقوات المشتركة بما وصفته بالانتصار العظيم الذي تحقق باستعادة المدينة.

في السياق ذاته، قال حاكم إقليم دارفور والقيادي بالقوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني مني أركو مناوي إن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه سيواصلان عملياتهما حتى تحرير كل المدن التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.