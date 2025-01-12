المهاجرون واليورو و"تدمير الطواحين".. هذه خطة اليمين المتطرف لانتخابات ألمانيا

استعرض حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الخطوط العريضة لـ"الخطّة المستقبلية" التي رسمها للبلد قبل 6 أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة.

وفي افتتاح مؤتمر الحزب أمس السبت في ريزا بالشرق الألماني معقل اليمين المتطرّف، قالت أليس فايدل زعيمة "البديل من أجل ألمانيا" إن "غضب الأحزاب القائمة يتنامى يوما بعد يوم. لماذا؟ لأننا نلقى نجاحا".

ويأتي "البديل من أجل ألمانيا" المعروف اختصارا بـ"إيه إف دي" في المرتبة الثانية في استطلاعات الآراء بشأن نيات التصويت في الانتخابات المزمع تنظيمها في 23 فبراير/شباط، مواصلا تقدّمه بحسب ما أظهر استطلاع نشر أمس منحه 22% من نيات التصويت، في نسبة أدنى من المحافظين (30%) لكنها أعلى من الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي حصد 16%.

وقالت أليس فايدل التي اختارها الحزب مرشّحة عنه لمنصب المستشار "فلنغلب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب النصّابين هذا ولنقدّم لألمانيا سياسة!".

وقد استبعد كلّ من المعسكر اليميني واليساري في ألمانيا التحالف مع اليمين المتطرّف لتشكيل حكومة.

طرد على نطاق واسع

وتنصّ سياسة "البديل من أجل ألمانيا" في مجال الهجرة على "إغلاق الحدود بالكامل وردّ كلّ المهاجرين غير النظاميين وغير الحائزين الوثائق اللازمة"، فضلا عن "الانسحاب من نظام اللجوء المعتمد في الاتحاد الأوروبي" و"تنفيذ عمليات طرد على نطاق واسع".

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وقالت فايدل إن الخطة التي ستعمل على تنفيذها خلال 100 يوم من دخول الحكومة تتضمن إعلان "نهاية التحوّل في مجال الطاقة والتخلّي عن السياسة المناخية للاتحاد الأوروبي"، مستعرضة سلسلة من التدابير ينوي حزبها الدفع بها قدما، مثل الحفاظ على محطّات الفحم و"تدمير" الطواحين الهوائية وشراء الغاز مجدّدا من روسيا وإعادة العمل بأنبوب الغاز "نوردستريم" الذي يربط ألمانيا بروسيا والذي تضرّر جزئيا إثر انفجار وقع في أعقاب غزو أوكرانيا.

وتنص خارطة الطريق التي أعدها "البديل من أجل ألمانيا" أيضا على خروج البلد من الاتحاد الأوروبي وتخليه عن اليورو.

واحتشد حوالى 10 آلاف شخص، بحسب معطيات الشرطة، في ريزا السبت للتنديد بمشاريع "البديل من أجل ألمانيا".

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد آلاف الأشخاص، إلى وسط هذه المدينة الواقعة في ولاية ساكسونيا بين لايبتسيغ ودريسدن، معرقلين النفاذ إلى مقرّ المؤتمر ومؤخّرين موعد انطلاقه.

ونددت فايدل بحشد "يساري وعنيف" و"نازيين مطليين بالأحمر".