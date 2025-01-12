الحزب الحاكم في تشاد يفوز بالأغلبية في انتخابات برلمانية مثيرة للجدل

فاز الحزب الحاكم في تشاد بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي والتي قاطعتها أحزاب المعارضة في معظمها، وفقا للنتائج الأولية.

حصل حزب الرئيس محمد إدريس ديبي، حركة الإنقاذ الوطني، على 124 مقعدا من أصل 188 مقعدا في الجمعية الوطنية، حسبما أعلن أحمد بارتشريت، رئيس اللجنة الانتخابية، في وقت متأخر من يوم السبت.

وبلغت نسبة المشاركة 51.56%، وهو ما قالت أحزاب المعارضة إنه يظهر شكوك الناخبين بشأن شرعية المنافسة.

قدم حزب ديبي الابن انتخابات 29 ديسمبر/كانون الأول باعتبارها المرحلة الأخيرة من انتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد أن تولى السلطة كحاكم عسكري في عام 2021. وجاء الاستيلاء على السلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، الذي أمضى 3 عقود في البلاد.

وفي نهاية المطاف، فاز محمد ديبي بالانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي.

وكانت الانتخابات، التي شملت أيضًا الانتخابات البلدية والإقليمية، هي الأولى في تشاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقال الرئيس محمد ديبي إن من شأن الانتخابات "أن تمهد الطريق لعصر اللامركزية الذي طال انتظاره من الشعب التشادي"، في إشارة إلى توزيع السلطة خارج نطاق الحكومة الوطنية على مختلف مستويات المقاطعات والبلديات.

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أحزاب المعارضة تقاطع

وقاطعت الانتخابات أكثر من 10 أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب تيار التغيير، الذي جاء مرشحه سوكسيه ماسرا في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية.

ووصفت المعارضة الرئيسية الانتخابات بأنها "تمثيلية" وأعربت عن مخاوفها من أنها ستكون تكرارا للانتخابات الرئاسية التي قال مراقبو الانتخابات إنها لا تتمتع بالمصداقية.

وجاء تصويت الشهر الماضي في فترة حرجة بالنسبة لتشاد، التي تواجه العديد من التحديات الأمنية، بدءا من الهجمات التي تشنها جماعة بوكو حرام المسلحة في منطقة بحيرة تشاد إلى إنهاء التعاون العسكري المستمر منذ عقود مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لها.

ويعكس قطع العلاقات العسكرية التحركات الأخيرة التي اتخذتها مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي طردت جميعها القوات الفرنسية وعززت علاقات أوثق مع روسيا بعد سلسلة من الانقلابات في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا.

وأحبطت قوات الأمن هذا الأسبوع هجوما على قصر الرئاسة وصفته الحكومة بأنه "محاولة لزعزعة الاستقرار".