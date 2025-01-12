الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب من سوريا

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولت التسلل إلى أراضي المملكة.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -في بيان- أن "قوات حرس الحدود اشتبكت فجر الأحد وساعات ما قبل الظهر مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة" مع سوريا.

وأفاد "بإصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود الأردني ومقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري". وأضاف أنه "جرى إجلاء ضابط حرس الحدود المصاب جوا إلى المدينة الطبية، وحالته العامة جيدة".

وأشار المصدر إلى "ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين أوتوماتيكيين (كلاشنكوف) ومسدس"، مؤكدا "تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

وشهد الأردن خلال سنوات الأزمة السورية مئات حالات التسلل والتهريب لأسلحة ومخدّرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون، نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في ذلك الوقت، لكنها تراجعت بشكل كبير ملحوظ بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وهذه هي الحالة الثانية منذ ذلك الوقت التي يعلن فيها الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب، بعد أن كانت شبه يومية نتيجة تردي الوضع الأمني في الجارة الشمالية للمملكة.

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ويقول الأردن إن عمليات التهريب كانت "منظّمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، مما دفعه إلى استخدام سلاح الجو أكثر من مرة.